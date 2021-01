Torino, va dai carabinieri nascondendo droga nelle mutande: arrestato

-afp

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rivoli (Torino) dopo essersi presentato in caserma con sette grammi di droga nascosti nelle mutande. Il giovane, che voleva denunciare che la sua auto era stata rigata, emanava un fortissimo odore di marijuana. E' così scattata la perquisizione: i militari hanno trovato altre tre buste di stupefacente in auto e dieci confezioni a casa, per un totale di 614 grammi.