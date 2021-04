Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara

carabinieri

Un uomo ha sparato e ucciso la moglie, il figlio disabile e i due anziani coniugi proprietari della loro abitazione in un appartamento di Rivarolo Canavese, nel Torinese. Quando, in piena notte, i carabinieri hanno cercato di entrare in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, l'uomo si è sparato ferendosi gravemente. Non sono ancora stati chiariti i motivi del gesto.