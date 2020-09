Torino, tenta di uccidere un anziano con liquido per auto: arrestata badante

I carabinieri della Compagnia di Susa (Torino) hanno posto agli arresti domiciliari una cittadina peruviana di 46 anni, ritenuta responsabile di tentato omicidio. La donna, secondo l'accusa, avrebbe tentato di uccidere l'anziano per cui lavora facendogli bere del liquido per auto. L'88enne era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda.