Torino, Telegram oscura chat no vax: ha violato i termini del servizio

IPA

“Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram". Non si può più accedere al canale Basta Dittatura, la chat No Vax che coordinava molte delle azioni No Green pass in Italia, dalle manifestazioni di piazza all’azione di boicottaggio di ristoranti e dei bar che chiedono la carta vaccinale per l’ingresso. La procura di Torino aveva chiesto la chiusura del canale chiedendo un dispositivo di sequestro.