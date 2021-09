Torino, sms trasforma una morte naturale in possibile omicidio: riaperte le indagini

ansa

Grazie a un sms inviato all'amante il giorno prima di morire, un uomo ha potuto far sapere che si trattava di omicidio, con tanto di colpevole. "Se domani mi trovano morto è stata mia moglie, chiama la polizia": questo il testo che un 50enne avrebbe mandato alla sua amata in Puglia il giorno prima del decesso. Era il 5 aprile e la moglie aveva dato l'allarme dicendo di aver trovato il marito morto nella casa in cui vivevano.