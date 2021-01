Forlì, anziana malata di 81 anni spara e uccide il marito di 83

ansa

A Forlì una donna di 81 anni, Bianca Maria Albonetti, ha sparato un colpo di pistola al marito, Mauro Mazzotti, 83enne ex vigile urbano. L'uomo, colpito alle spalle, è morto in ospedale. L'anziana, che dovrà rispondere di omicidio, non è autosufficiente ed è affetta da problematiche fisico-mentali. In accordo col suo legale, non ha risposto alle domande degli investigatori.