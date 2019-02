Torino, sindaco nel mirino degli anarchici: "Appendino appesa" | Disposta la scorta

Dopo gli scontri del fine settimana a Torino, la prefettura ha disposto misure di sicurezza eccezionali per Chiara Appendino. Il sindaco è finito nel mirino degli anarchici per avere sostenuto lo sgombero dell'Asilo occupato - eseguito non su ordinanza comunale, ma su disposizione del gip - e per avere condannato le violenze di sabato, giorno in cui un autobus di linea è stato assaltato e il centro città è rimasto sotto assedio per diverse ore.