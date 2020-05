Torino, sgomberati i senzatetto accampati davanti al Comune

In corso lo sgombero della quarantina di senzatetto che da una settimana, in seguito alla chiusura del dormitorio invernale di piazza d'Armi, vivono accampati davanti al Comune di Torino. Sul posto sono presenti Polizia e Carabinieri. Non si registrano tensioni. Provata la temperatura, i senzatetto vengono fatti salire su autobus che li accompagnano alla Protezione civile di via delle Magnolie, dove sono sottoposti a ulteriore screening sanitario.