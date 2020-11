Torino, sei chilometri contromano in tangenziale: fermato un 73enne

Un uomo di 73 anni è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso sei chilometri contromano sulla tangenziale nord di Torino, dallo svincolo di Falchera fino a Venaria . L'anziano, affetto da Alzheimer , ha imboccato intorno alle 20 di lunedì lo svincolo nel senso opposto convinto di procedere in direzione Settimo Torinese. Diversi automobilisti, dopo averlo sfiorato , hanno avvertito gli agenti.

La folle corsa del 73enne non ha provocato alcun incidente: in tanti hanno evitato la sua automobile per un soffio.

Il pensionato, poi affidato ai familiari, è stato segnalato alla prefettura per la revoca della patente, mentre la vettura non potrà circolare per tre mesi.