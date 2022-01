Torino, scontro fra treni allo scalo merci: tre feriti, non sono gravi

ansa

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale fra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nessuno dei feriti sarebbe grave. Per i soccorsi sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.