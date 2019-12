Torino, scontro fra tram in retromarcia e auto: un ferito

Un tram della linea 4 a Torino, durante una manovra di retromarcia, ha deragliato ed è stato coinvolto in un incidente stradale con quattro auto. Lo riferisce la polizia municipale, spiegando che una persona che si trovava su una delle vetture è rimasta lievemente ferita. L'incrocio con via XX Settembre risulta chiuso e sono in corso le operazioni dei tecnici per riportare il carrello deragliato sui binari.