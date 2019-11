Torino, rientra dalla discoteca senza chiavi e prova a scavalcare il cancello ma resta impigliata: morta una 18enne

Tragedia nella notte a Loranzè, in provincia di Torino, dove una 18enne è morta impiccata al cancello della sua abitazione. Erika Russo Testagrossa stava rientrando in casa dopo la serata trascorsa con gli amici in discoteca quando si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con gli abiti. A scoprire l'accaduto è stata la sorella, che la vittima non aveva voluto svegliare per farsi aprire.