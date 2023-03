Torino, la polizia sequestra 1.700 chilogrammi di hashish: erano nascosti in sacchi di pellet          

Naufragio Crotone, proteste in piazza a Cutro: peluche per i bimbi morti

L'uomo era stato accusato di illecita detenzione di 190 chilogrammi di hashish. Appreso dell'arrivo dalla Spagna di un notevole quantitativo dello stupefacente all'interporto di Orbassano (Torino), l'uomo, già noto per una condanna per reati legati alla droga, era stato riconosciuto in un parcheggio dell'interporto e visto salire su un furgone a noleggio. Seguito fino a Torino, era stato bloccato e sul veicolo era stata trovata una pedana contenente numerosi sacchi di pellet provenienti da Malaga (Spagna), al cui interno erano nascosti i 190 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da 50 e 100 grammi ciascuno. L'autista del mezzo è stato arrestato.

Gli accertamenti sul mittente e sul destinatario della pedana rinvenuta all'interno del furgone hanno consentito poi di accertare che analoghi colli erano stati recentemente stoccati in alcuni magazzini e di procedere quindi all'ulteriore sequestro di oltre 1.500 chilogrammi della stessa sostanza stupefacente.

L'intero quantitativo, ammontante quindi a 1.700 chilogrammi di hashish, rappresenta uno dei più rilevanti sequestri di narcotico di questo tipo.