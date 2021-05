Torino, pedopornografia e abusi su due bambini: arrestato un 50enne

ansa

La polizia di Torino ha arrestato un 50enne per abusi sessuali su due bambini di sei e otto anni e produzione di materiale pedopornografico. Avvalendosi delle sue "capacità manipolatorie", l'uomo era riuscito a ottenere la fiducia dei bambini e, in soli due anni, ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa novemila video. Risultando fidato anche a parenti e amici, riusciva a ottenere la disponibilità dei minori anche per diversi giorni.