Torino, operazione "Avatar": sequestrate 29 società fantasma per 250 mln euro

Società create con l'uso di identità false con un volume d'affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta, rinominata "Avatar", che ha visto finire in manette sei imprenditori torinesi. Le indagini hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, aveva costituito società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. In tutto sono indagate 31 persone.