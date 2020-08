Torino, non pagano il conto e insultano i proprietari: "Cinesi di m... ci avete portato il coronavirus" | Poi tornano per saldare e scusarsi

Un conto "salato" quello non pagato da sette giovani nel torinese, finito per costare loro una denuncia per insolvenza fraudolenta e odio razziale. Dopo una cena al ristorante cinese Majide, i giovani sono fuggiti senza saldare i 180€ dovuti, lasciando anche un messaggio d'odio sul tavolino: "Cinesi di m... ci avete portato il coronavirus". Alcuni di loro, pentiti del gesto, sono tornati al ristorante per restituire la cifra, altri invece si sono presentati spontaneamente nella caserma dove i proprietari del ristorante avevano sporto denuncia.