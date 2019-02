Torino: netturbino trova zaino con 1.700 euro, pc, tablet e li consegna ai vigili

Quando ha visto che in quello zaino abbandonato c'erano con 1.700 euro, un computer, uno smartphone e tablet, non ci ha pensato un attimo e ha consegnato il piccolo tesoro ai vigili. Protagonista un netturbino di 45 anni, di Pianezza, in provincia di Torino. L'uomo ha spiegato a La Stampa di aver fatto semplicemente il suo dovere: "Sapere che chi ha perso tutte quelle cose le ritroverà mi fa sorridere di gioia".