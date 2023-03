Torino, alle Molinette nuova protesi mitralica impiantata a cuore battente

A Torino, con un intervento eseguito all'ospedale Molinette, per la prima volta è stata impiantata a cuore battente una nuova protesi mitralica transcatetere, di produzione italo-francese.

La protesi, chiamata Epygon, si posiziona senza ricorrere alla tradizionale circolazione extracorporea, ossia all'intervento a cuore aperto. È stata ideata nel Bioparco di Colleretto Giacosa (Torino) e sviluppata in Francia. La paziente che si è sottoposta all'intervento è una donna di 62 anni che soffriva di una grave forma di insufficienza mitralica, giudicata non trattabile con intervento cardiochirurgico tradizionale per molteplici fattori di rischio.