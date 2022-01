Torino, "mi piacciono tanto le 500": condannato ladro seriale

ufficio-stampa

Era la sua passione, un hobby però che gli è costato caro. Un uomo di 48 anni, di Torino, è stato condannato a un anno e quattro mesi perché ladro seriale di 500. "Mi piacciono tanto. Anche se non so spiegare bene il perché. Le prendo, le uso per un po' e, spesso, le riporto vicino al luogo in cui le avevo trovate", si è giustificato il 48enne davanti al giudice, rivelando di preferire i modelli di colore giallo.