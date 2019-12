Torino, malore all'asilo: muore bimba di due anni

Una bambina di due anni e mezzo è morta all'ospedale di Ciriè, in provincia di Torino, dopo un improvviso malore accusato in un asilo di Leini. A dare l'allarme e a chiamare il 118 sono state le maestre. La piccola si è accasciata al suolo ed è stata portata in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Le indagini sono condotte dai carabinieri.