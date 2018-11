Torino, l'amore per il suo cane salva una 58enne dal suicidio

L' amore incondizionato del suo cane ha salvato una 58enne, residente a Barriera di Milano (Torino), dal suicidio. E' stato infatti quell'amore a farla rinunciare a lanciarsi dal quinto piano del palazzo in cui abita. La signora in preda ha una crisi depressiva aveva infatti chiamato la centrale operativa del 112 riferendo la sua intenzione di farla finita. La centrale l'ha subito messa in contatto con un militare, che è riuscito a tenerla al telefono per un'ora .

Sessanta minuti fondamentali per permettere al carabiniere di scoprire che la 58enne possiede un cane, che considera come un figlio. Il militare ha capito che doveva puntare su quell'amore puro facendo leva sul fatto che senza di lei il suo compagno a 4 zampe non avrebbe potuto sopravvivere e che sarebbe stato affidato a un canile fino alla sopressione nel caso in cui nessuno lo avesse adottato.



E' stato in quel momento che la donna si è tranquillizzata e la centrale è riuscita a rintracciarla. I carabinieri a quel punto l'hanno raggiunta nella sua abitazione, insieme agli uomini del 118, che l'hanno sedata e trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco.