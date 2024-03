Ferito con il machete a Torino, il giovane nobile confessa | Arrestato anche il fratello

Pietro: "L'ho aggredito, ma non volevo fargli del male"

La confessione di Pietro Costanzia di Costigliole è arrivata durante l'udienza di convalida del fermo, eseguito due giorni fa dalla polizia. Pietro, difeso dagli avvocati Vittorio Nizza e Paola Pinciaroli, ha però preso le distanze dall'accusa di tentato omicidio: "Non volevo ucciderlo e nemmeno fargli del male". Poi si è rammaricato per quanto accaduto. Quanto al motivo, per ora sembra circoscritto alla gelosia: le amiche dei due ragazzi (vittima e aggressore) si conoscono bene e si sarebbero scambiate una confidenza che ha provocato lo scatto di rabbia. Ma gli investigatori continuano a lavorare sull'ipotesi che non sia soltanto una questione di cuore: per esempio, potrebbe entrare in gioco la droga.