Torino, fedeli derubati in chiesa mentre pregano: 2 arresti

ansa

I carabinieri di None, nel Torinese, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare, rispettivamente in carcere per un 56enne e ai domiciliari per una 38enne, perché ritenuti responsabili di furto e ricettazione. I militari hanno accertato che la coppia, da inizio anno, si è resa responsabile di tre furti in due chiese, a Volvera e Orbassano, e di ricettazione di un`auto rubata a Torino. I due rubavano le borsette durante le preghiere.