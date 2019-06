Torino, "è manesco e antipatico": i medici si rifiutano di operarlo, il paziente li denuncia

Ha dato in escandescenza per almeno tre volte, in tempi diversi, al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino, minacciando il personale, a tal punto che i sanitari si sono rifiutati di operarlo. Così si gioca ora in tribunale la diatriba tra un 48enne in preda a dolori lancinanti per necrosi della testa femorale bilaterale e denunciato per aggressione da un medico e da un infermiere, nonché oggetto di un esposto da parte della struttura per i suoi atteggiamenti "antipatici e maneschi", e gli operatori sanitari che si appellano all'articolo 28 del codice deontologico medico. Quello sulla "fiducia del cittadino". La storia su La Stampa.