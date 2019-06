Roma, appena scarcerato massacra di botte un infermiere: arrestato nigeriano

Domenica l'uomo aveva picchiato brutalmente un infermiere per poi darsi alla fuga. Secondo quanto si è appreso l'uomo era stato rimesso in libertà sabato ed era in attesa di essere espulso. Venerdì scorso, invece, mentre veniva trasferito dal carcere di Velletri a una struttura d'accoglienza, aveva tentato di fuggire, cercando di far finire fuori strada l'autopattuglia dei carabinieri. In quell'occasione avrebbe anche aggredito i militari prendendone uno a morsi. Poi si è ferito alla testa in camera di sicurezza dove era stato portato dopo l'arresto. Ma sabato il gip ha convalidato il provvedimento rimettendolo in libertà. Ed il giorno dopo è scattata l'aggressione immotivata al portantino, considerato "colpevole" di distribuire dei volantini nella sala d'attesa dell'ospedale.