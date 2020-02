Torino, caso Ream: procura chiede 14 mesi per il sindaco Appendino

La procura di Torino ha chiesto la condanna a un anno e due mesi di carcere per il sindaco Chiara Appendino al processo per il caso Ream. L'imputazione di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio. Il procedimento si celebra col rito abbreviato. "Sono stata qui solo per ascoltare la pubblica accusa. Era giusto esserci", ha detto la Appendino lasciando il Palazzo di Giustizia.