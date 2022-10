Torino, ragazza aggredita in un campus universitario: ricoverata

A Torino una ragazza è stata aggredita all'interno della residenza universitaria "Paolo Borsellino".

E' successo sabato, poco dopo mezzanotte. La giovane, originaria di Messina e in città per motivi di studio, è stata ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che indaga sull'accaduto, l'aggressore è un uomo che si è introdotto nel campus universitario. La struttura, gestita dall'Edisu, si trova nelle vicinanze del Politecnico.