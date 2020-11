Torino, calca piazza San Carlo: chiesti 20 mesi per la Appendino

ansa

Al processo per i fatti di Piazza San Carlo a Torino, il pubblico ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il sindaco Chiara Appendino. Le accuse mosse dal magistrato contro il primo cittadino e altri 4 imputati sono di disastro, lesioni e omicidio colposo per la morte di 2 persone e il ferimento di altre 1.500 durante la proiezione della finale di Champions League.