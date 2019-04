Torino, busta con minacce alla Lavazza: "Soldi o inquiniamo il caffè"

Una busta, con un messaggio di minacce, è stata recapitata alla "Nuvola", il nuovo quartier generale della Lavazza, a Torino. Indaga la Digos che, per ora, sembra escludere la pista anarchica. All'interno del plico c'era una bustina di plastica con polvere verde e una richiesta di soldi per non inquinare il caffè. La lettera, spedita dal Belgio, è scritta in inglese. Sette dipendenti del settore postale sono stati trattenuti in isolamento.