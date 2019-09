Torino, auto in fiamme dopo incidente: morti padre e figlio

Padre e figlio, di pochi anni, sono morti sulla Torino-Pinerolo, all'altezza di Piscina. L'auto su cui viaggiavano ha preso fuoco in seguito a un incidente. Sul posto la polizia stradale e l'elisoccorso. L'autostrada per Pinerolo è stata chiusa all'altezza di Riva di Pinerolo. A dare l'allarme, riferisce il 118, è stata la moglie dell'uomo e madre del bambino, che sarebbe riuscita a mettersi in salvo con un secondo figlio.