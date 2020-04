Torino, antagonisti contestano poliziotti: diffondono il coronavirus

Momenti di tensione a Torino in occasione dell'arresto di due presunti autori di una rapina a un anziano. Alcune decine di persone, identificate dalla polizia come "antagonisti", hanno contestato e tentato di ostacolare l'intervento degli agenti. "Il virus - ha detto un dimostrante - lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. E' ora di scendere in strada". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui