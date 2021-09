Torino, accoltella la compagna e tenta il suicidio con la varechina | Lei in codice rosso

ansa

Ha colpito la compagna con diverse coltellate e poi ha tentato il suicidio. E' successo venerdì sera in una casa a Caluso nel Torinese. Al culmine di un violento litigio un 23enne nigeriano ha preso un coltello da cucina colpendo ripetutamente la donna, di 21 anni e anche lei nigeriana. Subito dopo il giovane ha tentato il suicidio ingerendo varechina. La 21enne, gravissima, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.