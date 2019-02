Tav, tensione a Chiomonte: scontri tra forze dell'ordine e manifestanti

I No Tav che si sono radunati a Chiomonte sono una trentina, tra loro anche la "pasionaria" Nicoletta Dosio. "Accogliamo Salvini... alla moda nostra", sono le parole con cui i manifestanti si sono dati appuntamento con "bandiere e tanta voglia di 'spiegare' al ministro - si legge su notav.info, sito internet di riferimento del movimento - che fa circolare dati sballati sui costi e che la Tav da qui non passerà mai".



Identificato manifestante - La polizia ha identificato uno dei manifestanti No Tav. L'uomo identificato, e poi rilasciato, avrebbe tirato alcune palle di neve all'indirizzo degli agenti. Il presidio No Tav è tenuto dalle forze dell'ordine a distanza dalle recinzioni del cantiere.



Chiamparino: "Chi dice no è un traditore della storia" - "Chi dice no alla Tav è un traditore della storia, della cultura e del futuro del Piemonte". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "Matteo Salvini fa bene ad andare a Chiomonte - aggiunge -, ma non se ne può più di questa pantomima che punta solo ad arrivare alle europee senza decidere".