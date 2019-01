Tav, contro-dossier della Lega: lo stop costerebbe 24 miliardi, più che ultimare l'opera

Secondo lo studio commissionato da Salvini e pubblicato da La Stampa, la Torino-Lione non costerebbe 20 miliardi di euro come ipotizzato da Toninelli. Il tunnel vale 8,6 miliardi, l'intera realizzazione non più di 14 miliardi, di cui 4,6 a carico dell'Italia. Il documento del Carroccio fa sue le cifre fornite dall'ex commissario di governo Paolo Foietta, che Toninelli non ha mai voluto ricevere.



Il conto finale di un no alla Tav, secondo le stime del CERTet della Bocconi ipotizzate nel 2014, sarebbe di 20,3 miliardi. Tale somma riguarda i mancati benefici socio-economici dovuti al blocco temporaneo o definitivo dei cantieri. La stima tiene conto delle prospettive di crescita degli scambi tra l'Italia e l'ovest europeo.



Ma ai 20,3 miliardi vanno sommati altri 2,9 miliardi (che potrebbero arrivare fino a 4,2 miliardi) relativi agli effetti negativi immediati. Ci sono, ad esempio, i fondi da restituire a Francia ed Europa per i 65 chilometri di sondaggi e i 25 chilometri di galleria già scavati (900 milioni); i costi per mettere in sicurezza le aree di cantiere (280 milioni circa più altri 100 per la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine); i contratti da rescindere (tra i 135 e i 675 milioni).