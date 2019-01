Tav, il commissario Ponti annuncia: "Analisi costi-benefici consegnata"

"I conti che abbiamo calcolato nell'analisi costi-benefici sono buoni - ha proseguito Ponti - auspico che siano pubblicati il più presto possibile. E che siano criticati il più presto possibile. Tocca alla politica, spero che si esprima rapidamente".



La stessa celerità nella decisione la chiede il governatore Sergio Chiamparino: "Tocca al governo, mi auguro che faccia in fretta, ma i costi sono quelli dell'accordo aggiornato nel 2017, per l'Italia 4 miliardi e 739 milioni, di cui 1,7 per la tratta nazionale". "Il professor Ponti ha annunciato di aver consegnato al governo l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. A questo punto non c'è più alcuna ragione per differire una decisione: il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare", ha ribadito.