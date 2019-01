Tav, Chiamparino a Salvini: chi tira bombe ai poliziotti sono amici dei suoi alleati

"Leggo - ha inoltre aggiunto Chiamparino - che Salvini fa suoi i dati da me più volte pubblicati sui costi della Tav e che concorda con me sul paradosso di un'analisi costi-benefici targata Cinque Stelle, che considera tra i costi le mancate accise sui carburanti e i mancati pedaggi autostradali alla faccia dell'ambiente". "Meglio tardi che mai", ha chiosato il governatore del Piemonte, ironizzando: "Se non fosse l'ennesima puntata di una sceneggiata che la Lega non vuole concludere assumendosi la responsabilità di una decisione".