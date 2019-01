Tav, la Lega e Salvini contro l'M5s: va fatta e servirà all'Italia

Il progetto Tav continua a dividere Lega e M5s. L'analisi costi-benefici dell'infrastruttura non c'è ancora, ma spuntano i conti "paralleli" del Carroccio a dire "che l'opera va completata, che serve all'Italia, che sono maggiori i costi per sospenderla rispetto ad ultimarla". "Va fatta", dice Salvini, annunciando la visita a Chiomonte, "dove le forze dell'ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze".