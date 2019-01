Tragedia di Pioltello, Toninelli: "Avrei voluto vedere Salvini qui con me"

"Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato". E' la "stoccata" rivolta dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, al vicepremier in occasione della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa. "La più grande opera è evitare morti di Stato per incidenti dovuti alla cattiva manutenzione", ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla posizione di Salvini sulla Tav.