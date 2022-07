Stresa, una 20enne denuncia: "Stuprata in spiaggia dai miei amici, anche una ragazza"

I carabinieri indagano sul caso, che sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera della località lacustre. Dopo la denuncia della giovane, i militari si sono presentati a casa di quattro amici di lei, tre ragazzi e una ragazza: al momento non ci sono indagati.

Lo stupro in spiaggia -

Secondo il racconto alle forze dell'ordine, la giovane avrebbe trascorso la serata con gli amici in alcuni locali sul Lago Maggiore per poi andare con loro in riva al lago, a Stresa. Lì sarebbe stata aggredita e violentata dal gruppo di giovani.

A coordinare l'inchiesta è la Procura di Verbania, indagano i carabinieri del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e della stazione di Stresa.