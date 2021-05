Stresa Mottarone, la Procura: "Spregio delle basilari regole di sicurezza" | "Concreto pericolo di fuga dei tre fermati"

Ansa

"I fatti contestati sono di straordinaria gravità in ragione della deliberata volontà di eludere gli indispensabili sistemi di sicurezza dell'impianto di trasporto per ragioni di carattere economico e in assoluto spregio delle più basilari regole di sicurezza finalizzate alla tutela dell'incolumità e della vita" dei passeggeri. E' quanto scrive la Procura di Verbania nel decreto di fermo che ha portato in cella tre persone per l'incidente sul Mottarone.