Sindaco dell'Alessandrino contro i No Vax: manifesto-shock con i nomi dei morti di Covid

Manifesti-shock contro i No Vax per le strade di Castelnuovo Scrivia (Alessandria). A volerli è stato Gianni Tagliani , il sindaco della cittadina piemontese a 4 chilometri dalla Lombardia, che già nella prima ondata di Covid ha pagato al virus un prezzo alto, rispetto a tutto il Piemonte: 40 morti da febbraio 2020. "Dedicato ai No Vax, a chi pensa al complotto e a chi confonde il nazismo con il vaccino", si legge su questi fogli a sfondo nero che riportano l'elenco delle vittime della pandemia, corredati dalla foto del parroco che benedice una bara. "Sono stufo di vedere le piazze piene in questi giorni contro green pass e vaccino, non si calpesta la nostra memoria", spiega a Tgcom24 il primo cittadino, che ha deciso di usare lo stesso linguaggio dei manifestanti con un messaggio diretto.

Il suo, Sindaco, è un gesto molto forte. Perché è arrivato a questo?

"Il motivo è semplice: mi sono stancato di accendere la Tv e aprire i giornali e vedere piazze stracolme di chi, oltre a manifestare il proprio pensiero, che è un diritto sacrosanto, nega l'esistenza di un virus e invita a non ricorrere all'unico strumento che abbiamo per combatterlo. Un comportamento da idioti. Così, in risposta, ho pubblicato l'elenco dei nomi dei nostri caduti per Covid: 40 cittadini che sono morti soffocati. Tra loro c'è anche mio padre".



Quanto il Covid ha colpito Castelnuovo Scrivia e i suoi 5mila abitanti?

"In maniera molto dura, fin da subito. La provincia di Alessandria è a ridosso dalla Lombardia, noi distiamo 4 chilometri dal confine e dalla prima ondata siamo stati investiti dal virus in maniera pesante, più di tutto il resto del Piemonte. Così fin dall'inizio della pandemia sono impegnato in prima linea: abbiamo realizzato un calendario, il mese scorso abbiamo piantumato il primo parco piemontese dedicato alle vittime di Covid con 24 gelsi in un'area molto centrale, perché 24 sono le vittime della prima ondata. Ma stiamo già pensando a un altro bosco, in altri spazi, per le vittime della seconda ondata".

18 marzo, l'omaggio dell'Italia alle vittime del covid Montecitorio con bandiere a mezz'asta Twitter 1 di 94 Palazzo Madama con bandiere a mezz'asta Twitter 2 di 94 Palazzo Chigi LaPresse 3 di 94 Palazzo Chigi LaPresse 4 di 94 Quirinale Afp 5 di 94 Quirinale Afp 6 di 94 Ansa 7 di 94 Ansa 8 di 94 Ansa 9 di 94 Ansa 10 di 94 Ansa 11 di 94 Ansa 12 di 94 Ansa 13 di 94 Ansa 14 di 94 Ansa 15 di 94 Ansa 16 di 94 Ansa 17 di 94 Ansa 18 di 94 Ansa 19 di 94 Ansa 20 di 94 Ansa 21 di 94 Ansa 22 di 94 Ansa 23 di 94 Ansa 24 di 94 Ansa 25 di 94 Ansa 26 di 94 Ansa 27 di 94 Ansa 28 di 94 Ansa 29 di 94 Ansa 30 di 94 Ansa 31 di 94 Ansa 32 di 94 Ansa 33 di 94 Ansa 34 di 94 Ansa 35 di 94 Ansa 36 di 94 Ansa 37 di 94 Ansa 38 di 94 Ansa 39 di 94 Ansa 40 di 94 Ansa 41 di 94 Ansa 42 di 94 Ansa 43 di 94 Ansa 44 di 94 Ansa 45 di 94 Ansa 46 di 94 Ansa 47 di 94 Ansa 48 di 94 Ansa 49 di 94 50 di 94 Ansa 51 di 94 52 di 94 Ansa 53 di 94 54 di 94 Ansa 55 di 94 56 di 94 Ansa 57 di 94 58 di 94 Ansa 59 di 94 60 di 94 Ansa 61 di 94 62 di 94 Ansa 63 di 94 64 di 94 Ansa 65 di 94 66 di 94 Ansa 67 di 94 68 di 94 Ansa 69 di 94 70 di 94 Ansa 71 di 94 72 di 94 Ansa 73 di 94 74 di 94 Ansa 75 di 94 Ansa 76 di 94 Ansa 77 di 94 78 di 94 Ansa 79 di 94 Ansa 80 di 94 Ansa 81 di 94 82 di 94 Ansa 83 di 94 84 di 94 Ansa 85 di 94 Ansa 86 di 94 Ansa 87 di 94 88 di 94 Ansa 89 di 94 90 di 94 Ansa 91 di 94 Ansa 92 di 94 Ansa 93 di 94 94 di 94 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come hanno risposto i suoi concittadini?

"La campagna vaccinale sta andando molto bene".



E in quanti hanno partecipato alle manifestazioni contro Green pass e vaccino?

"Nella mia città non c'è stata alcuna manifestazione, ce n'è stata una ad Alessandria".



Il suo messaggio finale?

"Questi dementi allo stato puro confondono la libertà conquistata dai nostri nonni con la Resistenza con la loro imbecillità nel sostenerla. A loro auguro di passare qualche giornata come l'hanno passata le decine di famiglie castelnovesi con i loro cari, perché probabilmente per metterglielo in testa è l'unico modo".

Ha paura di reazioni contrarie al suo messaggio?

"Nessuna".