Selfie con pazienti Covid in terapia intensiva, bufera sul deputato leghista Alberto Gusmeroli

"Mi ha invitato la direzione sanitaria" - "Ho solo accettato la richiesta della direzione dell'Asl di Novara. Le foto sono con due amici seriamente ammalati. Ho ritenuto doveroso, e lo credo tuttora, prestarmi a quest'opera di sensibilizzazione e dare un messaggio positivo", ha proseguito Gusmeroli.

Le critiche - Non la pensa così Domenico Rossi, consigliere regionale Pd e vicepresidente della Commissione sanità, secondo cui "è un bene rendersi conto di come funzionano le cose, ma va fatto senza cedere alla logica della spettacolarizzazione del dolore". "Se si rendesse conto della gravità di ciò che ha fatto si dimetterebbe", aggiunge il consigliere regionale Marco Grimaldi, che invita i vertici dell'Asl a chiarire.

La Lega: "Spettacolarizzazione che stona" - La stessa Lega, per bocca del consigliere regionale Riccardo Lanzo, apprezza la vicinanza al personale sanitario dimostrata da Gusmeroli, ma ammette che "la spettacolarizzazione di questa visita stona". E invita la direzione generale dell'Asl a non prestare il fianco a inutili strumentalizzazioni".

La posizione dell'Asl - "C'era bisogno di sentire vicino le istituzioni, anche per dare un segnale ai nostri operatori", ha affermato Arabella Fontana, direttrice dell'Asl Novara. "L'obiettivo era di far comprendere ai cittadini come sia importante rispettare le regole per non finire in ospedale".