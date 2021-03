Covid, questionario solo per donne in Lombardia: scuse e modulo ritirato 

Ai pazienti guariti dal Covid in Lombardia è stato sottoposto, in diversi ospedali, un questionario da compilare per monitorare le generali condizioni di salute. Peccato però che tra le domande alle quali rispondere ce ne fossero alcune " solo per donne", come “Preparazione del cibo", "Governo della casa", "Biancheria" . Risultato? Il modulo "sessista" è stato segnalato sui social e poche ore dopo è stato ritirato, con tanto di scuse.

La denuncia, via Facebook, è partita da Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, con uno scatto al modulo e un solo commento: “Regione Lombardia anno 2021”. Poco dopo il post è diventato virale, scatenando polemiche e ilarità in Rete fino al dietrofront: "Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto - ha detto all'Ansa la direttrice generale dell’Asst Rhodense - Il documento di indagine, che tra l’altro abbiamo immediatamente ritirato, altri non è che un modulo internazionale tradotto in modo sbagliato".

"In questo momento - ha aggiunto - stiamo operando una revisione della modulistica e contemporaneamente è stato attivato un audit interno per verificare come sia stato possibile commettere questo errore di cui mi scuso”.