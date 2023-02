Segregata dal padre a Stresa: "Ho paura della mia famiglia, aiutatemi"

"Non voglio tornare a casa, ho paura della mia famiglia". "Mattino Cinque News" manda in onda un appello video della 20enne di Stresa segregata in casa dal padre, originario del Bangladesh.

La ragazza è stata rinchiusa in camera, picchiata e lasciata senza cibo per diversi giorni, a causa di una relazione sentimentale non accettata da parte della famiglia. E proprio la dolce metà, non avendo notizie della giovane da giorni, ha dato l'allarme e contattato i carabinieri.

"Vorrei vivere con il mio fidanzato a Milano, ma lui non ha una casa", continua la giovane. "Aiutatemi a comprarne una, così possiamo vivere insieme serenamente".