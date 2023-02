Morta a Napoli dopo aver mangiato sushi, Matteo Bassetti: "Tossinfezioni alimentari non riguardano solo il pesce"

A "Mattino Cinque News" il ricercatore e virologo: "In un caso come questo anche i commensali ne avrebbero risentito"

Una donna è morta poche ore dopo aver mangiato sushi. È successo a Napoli dove la donna, Rossella Di Fuorti, in occasione del suo quarantesimo compleanno aveva deciso di uscire a pranzo con il marito e i due figli, al ritorno a casa però, a due ore dal pranzo, a colpirla è stato un malore, un infarto che le è costato la morte. A parlare del caso a "Mattino Cinque News" è il virologo Matteo Bassetti che in attesa degli esiti e delle indagini microbiologiche ha sottolineato che "le tossinfezioni alimentari non riguardano solo il pesce ma anche le maionesi e in generale le salse che lo accompagnano".

"Dobbiamo prima avere la certezza che sia stato un microorganismo a causare il decesso della donna, o per effetto diretto o indiretto cioè che abbia causato una grave forma allergica da shock - ha proseguito il virologo Matteo Bassetti a "Mattino Cinque News" - in un caso come questo anche i commensali ne avrebbero risentito. Quando ci sono forme medio gravi di tossinfezioni alimentari bisogna far sfogare l'organismo che espellerà il microorganismo tramite vomito a diarrea. Nelle forme gravi come quella di Rossella non ci sono molte alternative se non quella di recarsi subito in ospedale e fare tutto il possibile".