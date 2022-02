Scontri a Torino per morte studente, Lamorgese: aizzati da centro sociale Askatasuna

Ansa

Negli scontri di Torino avvenuti il 28 gennaio in occasione della manifestazione per la morte dello studente Lorenzo Parelli, ci sarebbe la "regia dei militanti di Askatasuna". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in Aula al Senato parlando delle manifestazioni violente avvenute dopo la morte del ragazzo nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro a Lauzacco di Pavia di Udine.