"Salviamo Alessandro": si cerca un donatore di midollo per un 26enne di Novara

Una vita di soddisfazioni e successi, insomma, che non può venire incrinata dalla diagnosi di leucemia mieloide acuta, appena arrivata dopo una visita al Pronto Soccorso per febbre e lesioni cutanee. Perciò Alessandro Grazioli di Briona (Novara), il protagonista di questa vicenda, cerca il suo donatore di midollo osseo. Nessuno dei suoi parenti né dei candidati iscritti al Registro Mondiale, infatti, risulta compatibile con lui. Così si è mobilitata con un appello social Admo Piemonte per trovare il suo "gemello genetico".

"Alessandro ci ha messo la faccia, tu mettici il midollo! Se hai un'età fra 18 e i 35 anni, pesi più di 50 chili e sei in buona salute, puoi iscriverti al Registro e verificare la compatibilità con Alessandro e chi si trova nelle sue condizioni", scrive Admo Piemonte sulle sue pagine social, raccontando la storia del 26enne di Novara e invitando a tipizzarsi per donare cellule staminali del midollo osseo.



"Solo un donatore su 100.000 - ricorda l'associazione - risulta compatibile con un paziente in attesa: se non hai queste caratteristiche aiutaci a cercare nuovi donatori, per Alessandro e per tutti gli altri".