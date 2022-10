Novara, si apre una voragine: crolla parte di un cavalcavia

A Novara una porzione del cavalcavia XXV Aprile, che connette il centro della città con la statale per Milano, è crollata intorno alle 7:30.

Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita coinvolgendo un'auto che viaggiava in direzione Trecate . Non ci sarebbero feriti gravi, ma solo qualche contusione per chi era alla guida della vettura. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti per mettere l'area in sicurezza.