Roma, voragine a Torpignattara: due auto sprofondate, nessun ferito

Emiliano Colasanti

Una voragine si è aperta a Roma in via Zenodossio, nella zona di Torpignattara. In seguito al cedimento, due autovetture sono finite sotto il manto stradale ma nessuno è rimasto ferito. La buca nella via, temporaneamente chiusa al traffico, è profonda circa sei metri e lunga dodici. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Acea e Italgas.