Milano, voragine vicino al cantiere della metropolitana: evacuato un palazzo

A Milano, in via Santa Sofia, i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare 20 persone da un palazzo. L'edificio sgomberato è adiacente a un cantiere dei lavori per la metropolitana M4 dove si è aperta una voragine. Su Twitter è stato pubblicato il video dei soccorsi alle persone all'interno della struttura che comunque non ha mostrato segni di cedimento.